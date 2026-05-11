Россиянка Пельменева победила на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Россиянка Анна Пельменева завоевала золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

Пельменева победила в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 метров, показав результат 565 очков. Второе место заняла украинка Елена Костевич (559), замкнула тройку лучших турчанка Шеввал Тархан (557). Еще одна представительница России Александра Тихонова стала 13‑й.

В этом же упражнении в соревнованиях юниорок россиянки заняли весь пьедестал: победила Виктория Холодная (554), Евгения Падерина (551) — вторая, бронза у Софии Кузиной (548).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в нейтральном статусе.