$73.7987.38

Чемпионку России Фролову дисквалифицировали из-за нарушения допинговых правил

Газета.Ruиещё 1

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России.

Чемпионку России отстранили на четыре года из-за допинга
© Газета.Ru
«В соответствии с п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил Фролова Наталья дисквалифицирована сроком на четыре года начиная с даты оглашения резолютивной части решения ДАК, а именно с 30.04.2026», — указано в публикации.

Причиной для того наказания послужил третий третий случай нарушения спортсменкой порядка предоставления информации о местонахождении. Это было зафиксировано 14 сентября 2025 года, начиная именно с этой даты все результаты Фроловой были аннулированы.

Согласно правилам, все спортсмены, которые находятся в регистрируемом пуле тестирования, обязаны обязаны ежедневно указывать в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS) одночасовое «окно» доступности для взятия допинг-проб с точным адресом. При нарушении этого правила дважды фиксируется предупреждение, третий раз приводит к наказанию.

Фролова одержала победу на чемпионате России по шоссейным велогонкам летом 2025 года. Также она выступала на чемпионатах мира и Европы.

Ранее допинг игрока «Спартака» Антона Заболотного назвали недоразумением.

Главное сейчас
Главное сейчас