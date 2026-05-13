Международная федерация дзюдо перенесла юниорское первенство мира

Первенство мира среди юниоров 2026 года, изначально намеченное к проведению в столице Иордании Аммане, перенесено в Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс‑служба Федерации дзюдо России со ссылкой на решение Международной федерации дзюдо (IJF).

Отмечается, что такое решение принято в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, и что несмотря на позитивный ход подготовки текущая неопределенность, влияющая на международные поездки, логистику и общую обстановку, стала причиной для решения о невозможности проведения мероприятия в 2026 году в Иордании.

Новые даты проведения соревнований — 19–22 ноября.

IJF выразила признательность Федерации дзюдо Узбекистана и властям страны «за исключительную оперативность и преданность делу в вопросе приема первенства мира».

Российские дзюдоисты имеют допуск к международным соревнованиям и выступают под флагом и с гимном страны.