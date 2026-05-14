Российские гандболисты обыграли сборную Гонконга

Сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Гонконга в матче международного турнира среди мужских команд в Ганьчжоу.

Встреча завершилась со счетом 44:11.

Ранее российские гандболисты под руководством тренера Льва Воронина одержали победу над молодежной сборной Китая (игроки до 20 лет) со счетом 44:26.

15 мая российская команда встретится со сборной Белоруссии, а 16 мая — с основной сборной Китая.

В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) официально снял ограничения с юниорских и молодежных национальных сборных России и Белоруссии

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).