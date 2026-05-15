Российских борцов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Объединенный мир борьбы допустил российских спортсменов до международных турниров под флагом и с гимном РФ
Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустило российских спортсменов до участия в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
— Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на международные соревнования без каких‑либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых медалеемких направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко‑римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.