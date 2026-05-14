Российские игроки в настольный теннис выступят на первенстве Европы

В Федерации настольного тенниса России (ФНТР) сообщили «Матч ТВ», что российские спортсмены в нейтральном статусе выступят на первенстве Европы до 21 года.

Турнир пройдет с 17 по 21 июня в Румынии.

— Российские спортсмены примут участие в первенстве Европы по настольному теннису среди игроков до 21 года. Они выступят под нейтральным флагом, — сообщили «Матч ТВ» в организации.

В октябре Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию ФНТР против Европейского союза настольного тенниса, признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер.