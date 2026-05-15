Российские гандболисты победили сборную Белоруссии

Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Ганьчжоу.

Встреча завершилась со счетом 35:33.

Заключительный матч российские гандболисты проведут 16 мая с китайцами. Ранее сборная России обыграла спортсменов из Гонконга и молодежную команду Китая.

В 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В марте 2026 года совет Международной федерации гандбола принял решение допустить до участия в соревнованиях юниорские и молодежные команды.