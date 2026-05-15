Выяснилось, сколько российские борцы получили за успешное выступление на ЧЕ

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вручили денежные сертификаты победителям и призерам чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Соревнования прошли с 20 по 26 апреля в Тиране. Российские спортсмены завоевали на турнире 19 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Вольная борьба: 9 (6+1+2) медалей, женская борьба — 6 (0+2+4) медалей, греко‑римская борьба — 4 (2+1+1) медали.

Размер поощрения составил три миллиона рублей за золотую медаль, два — за серебро, один — за бронзу.

— Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей и всех, кто рядом с атлетом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остается одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом. Бокс, борьба, хоккей, дзюдо, самбо — это один большой спортивный мир. У нас общие ценности: честь, дисциплина, уважение к сопернику, сила духа и любовь к своей стране. Когда спортсмен приносит победу России, он должен чувствовать, что страна его видит, ценит и поддерживает. Наша задача — помогать тем, кто своим трудом, потом и характером прославляет отечественный спорт, — передает слова Кремлева корреспондент «Матч ТВ»

— Благодарю Умара Назаровича за достойное поощрение наших спортсменов. Убежден, это послужит дополнительной мотивацией для каждого борца сборной России. Перед нами стоят серьезные вызовы: с самого начала предстоящего года начинается отбор на Олимпийские игры, на которые, я убежден, мы поедем с флагом и гимном нашей великой страны, — сказал Мамиашвили.

В пятницу бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустило российских спортсменов до участия в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.