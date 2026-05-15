Российские каноисты завоевали бронзовe на этапе КМ

Российский каноист Захар Петров завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 000 метров на втором этапе Кубка мира в Бранденбурге (Германия).

Петров показал результат 3 минуты 50,82 секунды. Золото завоевал чех Мартин Фукса (3.49,82), вторым стал китаец У Шэнюэ (+0,99).

Россиянин Сергей Свинарев (39,09) стал третьим на дистанции 200 метров, уступив Артуру Гулиеву из Узбекистана 0,65 секунды. Серебро завоевал испанец Пабло Грана (+0,19).

Этап в Бранденбурге завершится в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.