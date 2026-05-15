Стала известна победительница ЧР по прыжкам в воду с метрового трамплина

Россиянка Кристина Айдарова одержала победу на чемпионате России по прыжкам в воду с метрового трамплина.

В пятницу россиянка выиграла соревнования, получив 285,85 балла по итогам пяти прыжков.

Второе место заняла представительница Армении Александра Бибикина (267,85), третье — Елизавета Кузина из России (254,40).

Открытый чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.

