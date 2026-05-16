Российские самбистки завоевали три золота в первый день ЧЕ

Россиянки Маргарита Барнева, Яна Джумаева и Анастасия Филиппович завоевали золото на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает ТАСС.

Весовая категория до 50 кг: Маргарита Барнева (Россия) — Анфиса Капаева (Белоруссия) — поб. 1. Весовая категория до 59 кг: Яна Джумаева (Россия) — Ива Иванова (Болгария) — поб. 1. Весовая категория до 72 кг: Анастасия Филиппович (Россия) — Нино Оделашвили (Грузия) — поб. 1. Весовая категория свыше 80 кг: Альбина Чоломбитько (Россия) — Мария Кондратьева (Белоруссия) — поб. 2.

Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российская команда выступает на соревнованиях в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном.