Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном страны

Исполком Международной федерации гимнастики принял решение допустить спортсменов до участия в турнирах с флагом и гимном.

17 мая 2026 года в Шарм-эль-Шейхе исполнительный комитет World Gymnastics принял решение полностью восстановить в правах российских гимнастов. Теперь спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с исполнением государственного гимна. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, которые курирует Федерация гимнастики России: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика, сообщает пресс-служба организации.

"Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Мы благодарим руководство World Gymnastics за конструктивный подход и поддержку принципов открытого спорта", - отметил глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

Уже в ближайшее время российские гимнасты вернутся на мировую арену с национальными символами:

Спортивная акробатика: этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане (29-31 мая, 5-7 и 19-21 июня 2026 года).

Аэробика: этапы Кубка мира в Азербайджане (5-7 июня) и Китае (27-29 июня), а также первенство и чемпионат мира в Испании (4-13 сентября).

Прыжки на батуте: Кубок мира в Швейцарии (26-27 июня) и Португалии (4-5 июля).

Художественная гимнастика: Кубок вызова в Румынии (26-28 июня), этап Кубка мира в Милане (10-12 июля), чемпионат мира в Германии (12-16 августа).

Спортивная гимнастика: чемпионат мира в Нидерландах (17-25 октября).