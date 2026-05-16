Гимнастка Мельникова завоевала бронзу клубного чемпионата Италии

Чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла третье место в финале клубного чемпионата Италии в составе команды Libertas Vercelli. Соревнования прошли в Бергамо.

В женском зачете Libertas Vercelli набрала 153,300 балла. Золотые медали завоевала команда Brixia (161,900 балла), на второй строчке расположилась Ginnastica Civitavecchia (156,300).

В мужском турнире выступил россиянин Арсений Духно, который вместе с командой Pro Carate занял четвертое место (230,950). Победителем стала Romagna (237,900).

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз - в опорном прыжке (2025).

Духно 17 лет, на юниорском чемпионате мира 2025 года в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке.