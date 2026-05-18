Россияне не попали в руководство Европейской федерации стрельбы из лука

Ни один представитель России не избран в руководящие и рабочие органы Европейской федерации стрельбы из лука. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов.

Выборный конгресс Европейской федерации стрельбы из лука проходил 17 мая в турецкой Анталье. От России на выборы были выдвинуты три человека: Манханов - в исполком, Мария Ларькина - в судейский комитет, Альбина Логинова - в комитет по развитию молодежного спорта.

"К сожалению, россияне не вошли в состав руководящих и рабочих органов федерации, - рассказал Манханов. - Все наши представители выбыли во втором туре голосования. Набрали максимум 13 голосов из 36 возможных".

Новым президентом Европейской федерации стрельбы из лука был избран представитель Турции Хакан Шакироглу. Бывший глава организации Марио Скарцелла, руководивший ею 20 лет, получил статус почетного президента.