Губерниев прокомментировал допуск российских гимнастов до мировых турниров

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении вернуть российским гимнастам флаг и гимн. Он отметил, что пока существуют проблемы с коммуникацией с европейскими федерациями видов спорта.

«Поступательное движение продолжается. Прекрасная новость. Однако вопрос в том, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном, а на чемпионате Европы в Загребе — нет. Такой же кейс у пловцов. Европа упирается, но Международной федерации скажем огромное спасибо. На чемпионате мира увидим нашу полноценную команду с флагом и гимном», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские и белорусские гимнасты находились под санкциями с 2022 года. До этого момента они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.