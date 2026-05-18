Хоркина отреагировала на допуск российских гимнастов к мировым турнирам

Светлана Хоркина: «Флаг и гимн только подтолкнут наших ребят к победам, это придаст им внутренних сил»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отреагировала на допуск российских гимнастов к международным турнирам с нациоанальным флагом и гимном.

«Это прекрасная новость. Есть стремление отобраться на чемпионат Европы, через него отобраться на чемпионат мира, а в конце попасть на Олимпийские игры. Это полная линейка того, как мы жили и должны жить. Флаг и гимн только подтолкнут наших ребят к победам, это придаст им внутренних сил. Безумно рада этой новости», — сказала Хоркина.
