Российские батутисты готовятся выступить на этапах Кубка мира в Швейцарии и Португалии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков.

Как ранее сообщал ТАСС, исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnactics) снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном.

"Мы спокойно восприняли это решение, оно было ожидаемо, - сказал Рыжков. - Мы готовимся к этапам Кубкам мира в Швейцарии и Португалии. Сейчас команда находится в Новогорске и готовится к соревнованиям, по итогам которых будет сформирован состав для участия в Кубках мира. Самое основное - вопрос виз. Федерация работает в этом направлении, собираем документы".

Этап Кубка мира в Швейцарии пройдет с 26 по 27 июня, в Португалии - с 4 по 5 июля.