Тренер по прыжкам на батуте высказалась о допуске гимнастов

Решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске россиян с национальной символикой станет дополнительной мотивацией для батутистов, заявила «Матч ТВ» старший тренер сборной России по прыжкам на батуте Елена Федоренчик.

Ранее стало известно, что World Gymnastics допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

— Очень рады такой новости, так как очень долго этого ждали, но, если честно, не думали, что это произойдет так скоро. Все спортсмены очень рады, и, конечно, это будет еще большей мотивацией для высоких достижений, ведь каждый спортсмен хочет стоять на пьедестале с флагом своей страны и слушать гимн своей страны. Это очень замечательная новость, — сказала Федоренчик «Матч ТВ».

Первыми под российским флагом и с исполнением государственного гимна выступят представители спортивной акробатики — на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня.