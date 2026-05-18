Нагорный высказался о допуске российских гимнастов с флагом и гимном

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал‑спорта Никита Нагорный после решения World Gymnastics о допуске российских атлетов с флагом и гимном заявил, что любой спортсмен имеет право представлять свою страну.

Решение было принято на заседании исполкома World Gymnastics в воскресенье в Шарм‑эль‑Шейхе (Египет). Допуск распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

— Это та новость, которую мы так долго с вами ждали. Флаг и гимн России возвращаются в спортивную гимнастику и гимнастические виды спорта. Я поздравляю спортсменов, тренеров, судей, специалистов, функционеров и, конечно же, болельщиков с этим прекрасным событием. Конечно, за этим стоит большая проделанная работа Федерации гимнастики России, которая пыталась вернуть справедливость на протяжении всех этих лет, и наконец‑таки она восторжествовала. Я надеюсь, что тот негативный опыт предыдущего руководства МОК станет примером, как делать нельзя нельзя — использовать спорт, а тем более спортсменов, в своих политических интересах. Спорт должен всегда оставаться вне политики. Спортсмен всегда имеет полное право представлять свою страну, свой народ, свой город, свое село, свои достижения на международных соревнованиях, потому что он ради этого трудится и ставит на кон всю свою жизнь. Мы должны отстаивать именно эти интересы. Поэтому еще раз поздравляю с этой прекрасной новостью, а спортсменам желаем удачи, пусть это будет самой важной мотивацией для них в предстоящей подготовке, — сказал Нагорный на видео, опубликованном в его Telegram‑канале.

Первыми под российским флагом и с исполнением государственного гимна выступят представители спортивной акробатики — на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня.