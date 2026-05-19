Российских бойцов муайтай допустили до мировых турниров с флагом и гимном

Международная федерация ассоциаций муайтай вернула всем российским спортсменам право выступать на своих соревнованиях с флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии, - написал Дегтярев. - В команду вошли сильнейшие спортсмены страны, включая многократных чемпионов мира Константина Шахтарина, Асхаба Ахмедова и Овсепа Асланяна".

Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, боксу, смешнным единоборствам (ММА) и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания (World Aquatics) и Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.