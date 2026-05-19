Семикратная олимпийская чемпионка назвала себя «достигатором»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина назвала себя «достигатором».

В январе 2026 года Ромашина была назначена главным тренером сборной России.

– Как вы вообще стали главным тренером?

– На разговор вышла Татьяна Николаевна Покровская (которая ранее возглавляла сборную – Спортс’’). Что было до – ответить не могу. Она спросила, какие бы шаги я сделала в случае назначения. Потом был разговор с руководством федерации.

– И вы согласились.

– Я с детства настолько любила синхронное плавание, что даже мои игрушки им занимались. Когда работала в СШОР, впервые появилась идея: как было бы здорово стать не просто олимпийской чемпионкой, а тренером олимпийских чемпионов. Татьяна Николаевна со мной заговорила, а у меня внутри ощущение, будто отправленный мной посыл саккумулировался и вернулся.

– Что испытали?

– Безумный страх и волнение. Все и сразу. Но и понимание: ты же в детстве этого хотела! Еще мне предстоял разговор дома. Принять такое решение одна я не могла. Потому что это снова возвращение в олимпийский цикл, в ту жизнь, которой много лет жила моя семья. Мужу потребовалось время. А потом он мне написал сообщение: «Берись и делай на все 100. Мы поддержим и прикроем тылы».

У меня сейчас даже слезы на глазах, настолько это было круто. Он понимает, что по-другому мне реализоваться в жизни тяжело. Я – достигатор, который хочет постоянно расти, – сказала Ромашина.