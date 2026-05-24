Россиянки выступят с флагом на чемпионате Европы по гимнастике в Болгарии

Российские спортсменки выступят с флагом на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в своих турнирах с флагом и гимном.

В пресс-службе European Gymnastics сообщили ТАСС, что решение исполкома о возможности снятия ограничений для россиян и белорусов будет обнародовано 24 мая.

Ранее Международный союз триатлона допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. Уже в апреле российские спортсмены могут отправиться на турниры World Triathlon в Испании и Узбекистане.

Помимо этого, Международная шахматная федерация тоже разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики. В 2025 году FIDE разрешила спортивным сборным России в юношеских и паралимпийских категориях выступать в нейтральном статусе, а в июле женская сборная получила право принимать участие в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.