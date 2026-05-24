Легкоатлетка Кочанова не стала призером Кубка Сочи из-за проблем со здоровьем

. Действующая чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова не сумела завоевать медали на Кубке Сочи, первом для себя старте летнего сезона, по причине того, что не сумела до конца восстановиться после перенесенной болезни. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

На Кубке Сочи Кочанова заняла четвертое место с прыжком на 1,86 м. Победу в турнире одержала Надежда Андрюхина (1,92 м), второй стала Кристина Королева (1,89 м), третьей - Татьяна Ермаченкова (1,86 м), затратившая меньшее количество попыток, чем Кочанова.

"В прошлом году я начала летний сезон прыжком на 1,89 м, сейчас - с 1,86 м, - рассказала Кочанова. - Не вижу в этом ничего критичного с учетом того, что я сменила тренера, переехала, полностью поменяла свою жизнь, месяц на антибиотиках просидела и нормально начала себя чувствовать только недели две назад. Поэтому сейчас я стараюсь многого от себя не требовать и идти планомерно к чемпионату России, который для нас является сейчас главным стартом. Надо на него сделать акцент с учетом всех изменений в моей жизни".

"Что касается затянувшегося лечения, то у меня после возвращения из Южно-Сахалинска случился рецидив через две недели. Я только переехала в Смоленск, и у меня распухли опять лимфоузлы. Врач выписал недельный курс уколов антибиотиков, что негативно, конечно, отразилось на физической форме", - добавила собеседница ТАСС.

В Южно-Сахалинске в конце февраля - начале марта проходил зимний чемпионат России по легкой атлетике. Кочанова, приехавшая на Сахалин за неделю до соревнований с целью лучшей акклиматизации, из-за ухудшения состояния здоровья была госпитализирована в одну из местных клиник. Это сделало невозможным ее участие в соревнованиях.