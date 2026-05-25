Российские саблистки победили в командном турнире на этапе Кубка мира

Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме (Перу).

В состав сборной России вошли Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина. В финальном поединке российская команда одолела соперниц из Франции со счетом 45:43.

Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии, выигравшая матч за третье место у хозяек турнира — команды Перу.

Российские фехтовальщики выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Под российскими флагом и гимном в фехтовании выступают юниоры. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.