Российский пловец завоевал медаль «Олимпиады на стероидах»

Российский пловец Евгений Сомов на первых в истории «Играх на стероидах» занял второе место в заплыве на 100 метров брассом.

Сомов выступил в двух дисциплинах. На стометровке брассом Сомов преодолел дистанцию за 59,61 секунды. Первым стал американец Коди Миллер (59,47). Третье место занял бразилец Фелипе Лима (1.01,94).

Также Сомов принял участие в заплыве на 50 метров на спине, где финишировал третьим с результатом 27,21. Первым также стал Миллер (26,55), вторым — Лима (26,98).

В заплыве на 50 метров вольным стилем греческий пловец Кристиан Голомеев показал результат выше официального мирового рекорда: 20,81 секунды против 20,88 австралийца Кэмерона Макэвоя. За победу Голомеев получит 250 тысяч долларов, а за мировой рекорд — дополнительно 1 миллион долларов.

Евгению Сомову 26 лет, он проживает в Окленде. Он был единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где не смог отобраться в полуфинал на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом.