ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче «золотой» серии Суперлиги по гандболу

Гандбольная Суперлига вышла на финишную прямую. Армейцы сделали шаг к титулу, «Пермские медведи» – к бронзовым медалям.

В российском мужском гандболе стартовали медальные серии Суперлиги. «Чеховские медведи» и «Пермские медведи» делят бронзу. А «Зенит» и ЦСКА рубятся за золото.

Первые две игры – два принципиально разных сценария. В Перми «медвежье дерби» свелось к феерии одного человека, который провёл на площадке ровно 30 секунд. А первая встреча финальной битвы превратилась в тренерскую дуэль, исход которой решила одна персональная замена. Рассказываем, как прошли стартовые матчи медальных серий.

Снайпер-призрак принёс Перми победу

С первых же минут «медвежьего дерби» команды выдали такие качели, что тренеры, кажется, забыли, как дышать, задолго до финальной сирены.

Рубка шла на протяжении всего матча. За 10 минут до конца чеховцы вели 26:25 и выглядели чуть-чуть увереннее. Но концовку лучше провели хозяева. Рывок, несколько перехватов – и пермяки ушли в отрыв, который гости отыграть уже не смогли. Итог – 32:31 в пользу «Пермских медведей».

Судьбу матча решили нюансы. Первый – у чеховцев на одну потерю больше. Второй – у вратарей обеих команд абсолютно одинаковый показатель надёжности отражённых бросков. Третий – игра Сергея Болотина, которого многие на площадке могли и не заметить. Он выходил на площадку исключительно под семиметровые штрафные броски и за весь матч провёл на паркете ровно 30 секунд, реализовав шесть из семи попыток и став лучшим бомбардиром встречи. Пожалуй, это самый экономичный перформанс в истории плей-офф: меньше минуты игры и статус главного героя вечера!

В Чехове не нашлось человека, способного так же хладнокровно распорядиться своими моментами. Промахи Дмитрия Афонина и Ивана Шельменко в ключевые минуты стоили гостям победы. Теперь подмосковный клуб рискует впервые почти за четверть века остаться без медалей национального чемпионата.

Шах и мат от Ходькова

Если в Перми всё решили индивидуальные вспышки, то в финале между «Зенитом» и ЦСКА на первый план вышла тактика. Гости одержали победу со счётом 25:22, и эти числа являются идеальной иллюстрацией того, каким получился матч: вязким, плотным и абсолютно незрелищным для нейтрального болельщика.

Стартовый отрезок остался за вратарями. Иван Шаров в составе ЦСКА великолепно провёл дебют, не позволив хозяевам создать весомый задел. У «Зенита» с первых минут возникли проблемы с ротацией: Олег Луня не провёл на площадке ни секунды, Дмитрий Хмельков ограничился эпизодической помощью в обороне, а резкость Олега Астрашапкина явно не дотягивала до уровня финала. Тренерский штаб питерцев пошёл на перестановку, отправив Евгения Никановича на позицию правого полусреднего. Его резкие движения ставили в тупик защитников ЦСКА, однако процент реализации оставлял желать лучшего.

До середины второго тайма игру на себе тащил Юлиан Гирик: на его счету было больше половины всех голов армейцев. У «Зенита» лидером выступал Артём Кулак, его тактически умная игра держала хозяев на плаву.

А затем наступил момент, который перевернул всё. Главный тренер ЦСКА Олег Ходьков принял судьбоносное решение: отправил Ивана Ерканова персонально опекать Кулака. Эффект оказался мгновенным и разрушительным. Лидера «Зенита» выключили из игры. Михаил Виноградов не смог разогнать нападение, а остальные игроки задней линии хозяев перестали создавать опасность. Атака питерцев развалилась, и ЦСКА довёл матч до победы.

Что будет дальше?

«Пермские медведи» вышли вперёд в бронзовой серии. Ответный матч состоится уже 30 мая в Чехове. У себя дома подмосковный клуб будет биться за право не остаться без медалей впервые за почти 25 лет.

А в финале ЦСКА сделал то, чего от него ждали болельщики весь сезон: тактически переиграл соперника и заставил «Зенит» искать ответы там, где их, возможно, и нет. Второй матч состоится 1 июня в Москве. Если питерцы не найдут, чем удивить оборону армейцев, серия завершится досрочно.