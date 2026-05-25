«Стероидная Олимпиада» в США обернулась полным провалом

На Enhanced Games был установлен только один мировой рекорд. Кто заработал обещанный организаторами миллион долларов?

В Лас-Вегасе, США, прошёл один из самых необычных турниров в истории мирового спорта – Enhanced Games. На «Прокачанных играх» или «Олимпиаде на стероидах» было разрешено употребление любого допинга для достижения наилучшего спортивного результата. Организаторы очень старались, чтобы на их турнире пали знаковые мировые рекорды в лёгкой и тяжёлой атлетике и в плавании, но случился практически полный провал.

Мировой рекорд был только один. Однако и там, как говорится, есть нюанс.

Ниже – пять главных итогов Enhanced Games.

№1. Ну хоть какой-то мировой рекорд

Мировым рекордсменом на «Продвинутых играх» стал греческий пловец Кристиан Голомеев. Кролевую дистанцию в 50 м он проплыл за 20,81. Это на 0,07 быстрее официального времени австралийца Кэмерона Макэвоя. Разумеется, World Aquatics не будет признавать сегодняшний результат, но спортсмен может быть доволен – он заработал миллион за вечер.

Правда, может ли этот результат быть рекламой фармакологии, не совсем понятно. Дело в том, что бонусом к запрещённым веществам в период подготовки шёл закрытый костюм, который использовать в официальных соревнованиях под эгидой World Aquatics нельзя. Костюм уменьшает сопротивление воды при движении и, безусловно, является техническим допингом. Возможно, даже более эффективным, чем «фарма».

№2. К Болту даже не приблизились

Амбициозной целью организаторов Enhanced Games был новый рекорд в беге на 100 м. Они очень хотели превзойти исторические 9,58, показанные Усэйном Болтом.

Однако призёр ОИ и многократный победитель ЧМ Фред Керли был крайне далёк не только от времени ямайского бегуна, но и от личного рекорда, да и вообще еле выбежал из 10 секунд! На дорожке в Лас-Вегасе он показал лишь 9,97.

У женщин на 100 м вообще победила спортсменка, которая не употребляла никаких веществ (да, таким атлетам тоже было разрешено выступать). Тристан Эвелин из Барбадоса пробежала спринтерскую дистанцию за 11,26, что на 0,77 медленнее мирового рекорда.

№3. Россиянин озолотился в Лас-Вегасе

Единственным россиянином на Enhanced Games был пловец Евгений Сомов. Тот самый, который давно живёт в Америке, благодаря этому пробился на Олимпиаду-2024 в Париж, но ничего толкового там не показал. Зато в Лас-Вегасе на 50 м брассом он стал третьим с личным рекордом (27,21), а победу одержал олимпийский чемпион из США Коди Миллер (26,55).

На 100-метровке Сомов (59,61) уже финишировал на второй строчке, уступив опять Миллеру (59,47). Эти результаты принесли ему десятки тысяч долларов. Что ж, можно порадоваться за россиянина, который сорвал такой куш под занавес карьеры. Ведь на приличные старты его больше не пустят.

№4. Слишком тяжёлые рекорды

Даже в тяжёлой атлетике, где фармакология, кажется, может многое решить, участники Enhanced Games не показали ничего вразумительного. Речи о расширении границ человеческих возможностей вообще не шло: участники не дотягивали до уровня мировых рекордов по 20-30 кг.

№5. Сверхчеловека создать не получилось

Теперь стало очевидно – фармакология и допинг не так важны, как наличие природных данных и талант. Середнячка в короткий срок не получится напичкать волшебными таблетками и сделать сверхчеловеком.

Оргкомитет Enhanced Games выплатит всем спортсменам заработанные призовые – те набегали и наплавали в сумме на $ 7 млн. Ребята, безусловно, могут быть довольны, ведь они получат намного больше денег, чем если бы выступали на официальных турнирах.

Но спонсоры «Олимпиады на стероидах», кажется, ожидали другого эффекта. Наверняка они хотели увидеть плашку WR по итогам большинства проведённых дисциплин. Однако на выходе всё оказалось совсем иначе.