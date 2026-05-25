На Украине отреагировали на допуск российских гимнастов с флагом и гимном

Украинская федерация гимнастики назвала шокирующим решение исполнительного комитета European Gymnastics отменить ограничения по участию спортсменов из России на международных турнирах под национальной символикой.

«Украинская федерация гимнастики выражает свой категорический протест и глубокое возмущение в связи с решением о допуске спортсменов под их национальной символикой. Мы выражаем надежду, что генеральная ассамблея не утвердит это решение. Особенно шокирует тот факт, что именно европейская гимнастическая федерация разрешает этим спортсменам выступать, — заявили в организации.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Решение принял исполнительный комитет организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения сняты не только с российских спортсменов, но и с представителей Белоруссии.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.