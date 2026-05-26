Россияне завоевали две медали в первый день Российско-китайских игр

Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день Российско-китайских молодежных летних спортивных игр.

Во вторник разыгрывалось два комплекта наград - спортсмены соревновались за медали в настольном теннисе в командном разряде. Мужская сборная России уступила со счетом 1-3, с таким же счетом поражение потерпела женская команда.

Российско-китайские молодежные летние игры проходят в Калининградской области и завершатся 31 мая. Отсчет истории Российско-китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. В рамках этого мероприятия были запланированы молодежные летние игры. Состязания стали традиционными, они проводятся раз в два года, по очереди в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. В 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.

Среди российских городов соревнования ранее принимали Москва, Пенза, Иркутск, Самара.