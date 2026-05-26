Мельникова высказалась о допуске российских гимнастов с флагом и гимном

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве гимнастка Ангелина Мельникова считает, что недавний допуск россиян до международной арены с флагом и гимном начнёт новую историю в отечественной гимнастике.

«Обе новости по допуску, как мировому, так и европейскому, застали меня в отпуске, и это, несомненно, очень вдохновляюще. Я прекрасно провожу время в отпуске и улыбаюсь, получая такие прекрасные новости. В начале июня я вернусь в Москву и в полной мере начну подготовку к чемпионату Европы. Мне кажется, что у российской гимнастики начинается новая история, я рада быть её частью», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Ранее European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики (FIG), которая ранее восстановила права российских атлетов во всех возрастных категориях и позволила им выступать с гимном, флагом и символикой страны.