Немов назвал гимнастов, которые могли бы побороться за медали ОИ-2024

Олимпийские чемпионы 2021 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян в случае допуска были бы способны подойти к Играм-2024 в Париже в хорошей форме и побороться за награды. Такое мнение в интервью ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

"Я думаю, что ребята (Нагорный и Далалоян - прим. ТАСС) могли бы себя сохранить к этим Играм [в Париже], - считает Немов. - Но вот эта затянувшаяся неопределенность, допустят или не допустят, негативно сказывалась на настрое ребят".

"Считаю, что ребята могли бы подготовиться и достойно выступить, создать очень хорошую, здоровую конкуренцию гимнастам из Японии, США и Китая. Я думаю, что они смогли бы это сделать", - добавил собеседник ТАСС.

В марте 2022 года World Gymnastics отстранила российских и белорусских гимнастов от выступлений на турнирах под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе, при этом участие в командных дисциплинах было исключено. В нейтральном статусе россияне и белорусы могли выступать с 2024 года. В мае 2026 года российских спортсменов допустили на международные соревнования с флагом и гимном.

