Губерниев жестко раскритиковал «Олимпиаду на стероидах»

Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Первые в истории Enhanced Games прошли в ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе (США), в программу вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика. Лишь один спортсмен смог показать результат выше действующего мирового рекорда – греческий пловец Кристиан Голомеев на дистанции 50 метров вольным стилем.
«Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Там был установлен один рекорд – и то исключительно благодаря запрещенному в профессиональном плавании гидрокостюму. Поэтому чистый спорт победил эту херню. Это прекрасно, здорово, так и должно быть», – сказал Губерниев.
Ну и как там «Допинговые игры»? Почти 7 часов эфира, наш пловец с флагом и в призах
Стероидные игры – сокрушительный провал. Нет ни рекордов, ни будущего
Генич о «Зените»: «Ватокаты, весь сезон вообще не играют. Раньше было качество, сейчас их матчи – это «спокойной ночи»
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»
Генич о «Зените»: «Ватокаты, весь сезон вообще не играют. Раньше было качество, сейчас их матчи – это «спокойной ночи»
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»