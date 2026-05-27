Немов рассказал, почему не уехал работать за рубеж

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов не очень комфортно чувствует себя вне России, поэтому не уехал на постоянную работу за рубеж. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я просто не вижу себя за границей, - ответил Немов на вопрос, почему он после окончания спортивной карьеры не уехал работать в какую-нибудь западную страну. - Меня приглашали в зарубежные спортивные лагеря, где я работал две-три недели с детьми. Я - российский человек, как-то не чувствую себя там. У меня есть родина, которой я могу приносить пользу".

Не один представитель российской и советской спортивной гимнастики по завершении карьеры в спорте перебрался в США или Канаду, где открыл свою гимнастическую школу или стал работать в уже действующих. В их числе чемпионы мира, Олимпийских игр Валерий Люкин, Светлана Богинская, Наталья Юрченко, Елена Давыдова, Эльвира Саади.

