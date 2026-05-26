Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы

Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Варну из-за отказа авиаcлужб Болгарии согласовать чартерный рейс.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник в Федерации гимнастики России (ФГР). Отмечается, что достаточного количества билетов на регулярный рейс из турецкого Стамбула уже не оставалось.

Однако, несмотря на возникшие проблемы, 26 мая команда смогла прилететь в Варну. Спортсменки уже приступили к опробованию помоста соревнований, которые пройдут с 27 по 31 мая.