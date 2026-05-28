В финале женской гандбольной Суперлиги развернулась эффектная драма

«Ростов-Дон» не удержал преимущество, и судьба золотых медалей чемпионата России — 2025/2026 решится в пятом матче серии.

Четыре сыгранные встречи, два героических камбэка, одна красная карточка, травма лидера и тотальная перезагрузка чемпионского характера. Финал женской гандбольной Суперлиги – такой, каким его ждали и одновременно боялись. Всё закрутилось в такой тугой узел, что распутает его только «золотой» матч. Дончанки повели со счётом 2-0 в серии и были в одном шаге от титула, но растеряли своё преимущество. И всё решится 29 мая в Ростове-на-Дону.

А мы пока рассказываем, как прошли первые четыре встречи.

13 мая, Ростов-на-Дону. «Ростов-Дон» — ЦСКА — 29:26

Первый матч серии прошёл по классическому сценарию «хозяева давят, гости догоняют». ЦСКА начал так, будто забыл, что вышел на финал: первая атака москвичек — и сразу потеря. «Ростов-Дон» свой шанс использовал моментально: Кристина Кожокарь реализовала семиметровый, и понеслось.

Вратарь хозяек Анастасия Рябцева устроила бенефис: 14 сейвов за матч, несколько «мёртвых» мячей, отбитый выход один на один от Юлии Козаченко. Дарья Стаценко отгрузила восемь голов и стала главной болью армейской защиты. ЦСКА огрызался дальними выстрелами Варвары Сёминой, но этого хватало лишь на то, чтобы держаться на расстоянии двух-трёх мячей.

Главный тренер «Ростова-Дон» Ирина Дибирова после встречи резюмировала: «Мы сыграли так, как готовились. Полуфинальная серия нам помогла, добавила матчей на характере. В таком же духе мы продолжаем». И продолжили!

19 мая, Москва. ЦСКА — «Ростов-Дон» — 26:27

Здесь и начался сценарий, который можно назвать «армейским проклятием второго тайма». Первая половина осталась за ЦСКА – 15:10 к перерыву. Казалось, москвички сейчас закроют игру и спокойно сравняют счёт в серии.

Но «Ростов-Дон» во втором тайме задался вопросом: «А куда вы все побежали?» Дончанки сравняли счёт к середине тайма, а потом вырвали победу с разницей в один мяч – 27:26. Стаценко снова была неудержима: девять голов за матч. ЦСКА просто не знал, что с ней делать.

Людмила Бодниева, главный тренер ЦСКА, после игры сказала то, что потом станет лейтмотивом всей серии: «Мы плохо вошли во второй тайм, проиграли много силовой борьбы в защите и не смогли реализовать 100-процентные моменты в атаке. Из-за этого уступили и теперь оказались в тяжёлом положении. Но пока есть шанс, мы будем бороться».

21 мая, Москва. ЦСКА — «Ростов-Дон» — 33:28

Третий матч начинался как день сурка, и это было лучшее, что могло случиться с ЦСКА. Первый тайм — снова в пользу хозяев – 15:11. Полина Маркина спасала, казалось, «мёртвые» мячи, отразив 35% бросков за первый тайм. Стаценко наглухо закрыли: она ограничилась лишь двумя голами до перерыва.

И тут случилось дежавю, от которого трибуны напряглись: ростовчанки начали погоню и сравняли счёт – 21:21. Ну всё, опять? Нет! Подопечные Людмилы Бодниевой не развалились, а ответили рывком, отодвинули соперника на «+3» и больше уже не подпускали. 33:28 – первая победа ЦСКА в серии.

Софья Васильева после встречи рассказала, какой настрой был у команды: «Отступать было некуда, мы сделали два шага назад перед разбегом. Я считаю, что наша команда сплотилась как никогда. Продемонстрировали более жёсткую игру в защите, и за счёт этого у нас получилось показать себя гораздо лучше. Большое спасибо болельщикам за их поддержку. Мы заработали себе билет обратно в Ростов, где серия продолжится, и это наш шанс».

Людмила Бодниева добавила: «Не могу выделить одну конкретную причину, почему мы допускаем похожие ошибки. Вот и сегодня перед вторым таймом мы настраивались и проговаривали, как важно выйти из раздевалки собранными и что нам нельзя допустить прошлого сценария. Но, похоже, что в каких-то моментах мы буксуем и разогреваемся прямо во время игры. Мы сами себя загнали в такое тяжёлое положение, где отступать абсолютно некуда. Задача-минимум была выжить и перевести серию в Ростов. Мы справились».

27 мая, Ростов-на-Дону. «Ростов-Дон» — ЦСКА — 23:31

Четвёртый матч. 2-1 в пользу хозяек. У «Ростова-Дон» все карты в руках.

Но случилось то, чего не ждал, кажется, никто. ЦСКА просто смял соперника. Первый тайм – 16:9 в пользу гостей. Такого разгрома в финальной серии ещё не было. Полина Маркина в рамке творила чудеса: первый тайм она завершила с 40% отражений, тащила и выходы один на один, и пенальти. «Министерство обороны Бодниевой» – так можно окрестить защиту ЦСКА в этой игре.

У «Ростова-Дон» же всё пошло наперекосяк. В стартовом составе не оказалось Дарьи Стаценко, и без неё атака дончанок потеряла остроту. А в середине первого тайма прямую красную карточку за грубый приём против Варвары Сёминой схватила линейная Алёна Амельченко, и возможности для ротации у Ирины Дибировой резко сократились. Вскоре травму получила и Милана Таженова. Всё, что могло пойти не так, пошло не так.

Матч завершился со счётом 31:23, и теперь в серии 2-2. ЦСКА нанёс «Ростову» одно из самых болезненных поражений в истории этого противостояния.

29 мая, Ростов-на-Дону. «Ростов-Дон» — ЦСКА —?

А дальше – один матч, который решит всё.

Людмила Бодниева перед пятой встречей излучает спокойствие, которое бывает только у тренеров, знающих, что их команда прошла через ад и не сломалась: «После первой проигранной игры я говорила о том, что наша задача-минимум заключается в том, чтобы вернуть серию обратно в этот зал. Мы с этой задачей справились. Теперь перед обеими командами одна цель – победить».

ЦСКА сделал то, что казалось невозможным после 0-2. «Ростов-Дон» потерял лидера, однако у себя дома всё равно остаётся фаворитом. Москвички нашли свою игру и прут, как танк, который починили прямо на поле боя. Дончанкам нужно перезагрузиться и вспомнить, как они выигрывали первые два матча.

Впереди – последняя битва двух лучших команд страны в этом сезоне. Одна игра, в которой ни у кого нет права на ошибку. Всем смотреть!

