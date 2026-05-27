Избран президент Федерации велосипедного спорта России

Олег Сиенко единогласно избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Внеочередная конференция, на которой прошли выборы, состоялась в Москве. Сиенко был единственным кандидатом на выборах.

20 апреля Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что подал в отставку с должности президента ФВСР. Он занимал этот пост с ноября 2024 года.

Сиенко 60 лет. С 2008 по 2010 год он возглавлял Федерацию велосипедного спорта России. С 2009 по 2018 год Сиенко был генеральным директором концерна "Уралвагонзавод", сейчас занимает должность первого вице-президента "Русской медной компании".