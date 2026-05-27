Российские синхронистки взяли три золотые медали на Российско-Китайских играх

На Российско‑китайских играх синхронистки завоевали три золотые медали. В технической программе дуэтов победу одержали Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, набрав 294,7957 балла. В смешанных дуэтах золото взяли Владимир Першин и Арина Тумкина (212,4083 балла).

В групповых соревнованиях отличилась команда в составе Эльвиры Алмазовой, Алисы Готальской, Александры Завьяловой, Александры Пищиковой, Анны‑Марии Фомичевой, Лики Чечуры, Полины Чибисовой, Алисы Шевченко, Екатерины Штатновой, Александры Клениной и Варвары Барабашовой — их результат составил 245,4280 балла.

Российско-Китайские молодёжные летние игры — это совместные спортивные соревнования России и Китая, которые проводятся раз в два года поочерёдно в двух странах.