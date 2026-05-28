Борца лишили серебра чемпионата России из-за мата

Борец греко‑римского стиля Исаев лишен серебра чемпионата России за использование ненормативной лексики
Борец греко‑римского стиля Турпал‑Али Исаев лишен серебряной медали чемпионата России за использование ненормативной лексики, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Исаев выступает в весовой категории до 72 кг.
Чемпионом России в этом весе стал Рабил Аскеров, серебро после дисквалификации Исаева перешло Гарику Гюлумяну, бронзовые награды завоевали Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев.
Чемпионат России в Суздале завершится в четверг.