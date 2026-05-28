Борца лишили серебра чемпионата России из-за мата

Борец греко‑римского стиля Турпал‑Али Исаев лишен серебряной медали чемпионата России за использование ненормативной лексики, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Исаев выступает в весовой категории до 72 кг.

Чемпионом России в этом весе стал Рабил Аскеров, серебро после дисквалификации Исаева перешло Гарику Гюлумяну, бронзовые награды завоевали Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев.

Чемпионат России в Суздале завершится в четверг.