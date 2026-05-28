Российские гимнастки трижды подавали протесты на оценки судей на ЧЕ

Сборная России по художественной гимнастике в первый день чемпионата Европы в болгарской Варне трижды подавала протест на заниженные, по ее мнению, судейские оценки выступления отечественных юниорок в квалификационных соревнованиях. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Были поданы протесты на оценки, поставленные Ксении Савиновой за выступления с булавами и обручем, а также Яне Заикиной за выступления с лентой. Всего в первый день было подано шесть протестов. Другие команды пытались опротестовать оценки, поставленные Лауре Левинске из Польши (булавы), гречанке Валерии Каминду (обруч) и представительнице Люксембурга Перис Граас (булавы).

По информации ТАСС, были отклонены протесты, поданные на оценки за выступления Заикиной и Савиновой (булавы), частично был удовлетворен протест на оценку Савиновой за упражнения с обручем.

По итогам первого дня ЧЕ в юниорские финалы вышли Заикина (8-е место в упражнениях с лентой), Савинова (3-е место, обруч) и Ева Чевтаева (7-е место, мяч). Савинова также является второй запасной в финале упражнений с булавами.

В первый день ЧЕ были разыграны медали в командном первенстве юниорок. Первое место заняли болгарки, второе - украинки, третье - гимнастки из Израиля. Россиянки показали пятый результат.

Чемпионат Европы, который проходит в Варне с 27 по 31 мая, является для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.