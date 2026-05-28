Поднял на уши Афины и стал примером честной игры: Алексею Немову – 50

Газета.Ru
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов во время выступлений и награждения (по центру) в рамках XXVI летних Олимпийских играх в Атланте, 1996 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Гимнаст Алексей Немов во время выступления на кольцах на Чемпионате России по спортивной гимнастике, Москва, 1996 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Российский гимнаст Алексей Немов на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте, 1996 год
© Игорь Уткин/РИА Новости
Российский гимнаст Алексей Немов на XXVII Олимпийских играх в Сиднее, 2000 год
© Игорь Уткин/ТАСС

Российский гимнаст Алексей Немов с медалями в своей квартире в Нахабино, Московская область, 2001 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Российский гимнаст Алексей Немов на кухне в своей квартире в Нахабино, Московская область, 2001 год
© Игорь Уткин/ТАСС
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов принимает участие в «звездном» заезде на VI Чемпионате России по аквабайку в Москве, 2006 год
© Alexander Wilf/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и спортсмен Алексей Немов (слева направо) на открытии спортивного комплекса «Буртасы» в Пензе, 2008 год
© Михаил Климентьев/ТАСС
Олимпийские чемпионы Алексей Немов, Мария Киселева и заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков (слева направо) проводят Олимпийский урок в московской школе №1945, 2011 год
© Александр Вильф/РИА Новости

Гимнаст Алексей Немов с супругой Галиной на традиционном Bosco-бале в Москве, 2011 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов (справа) во время ретроспективного показа ETRO «10 лет в России» на Даниловском рынке в Москве, 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов с сыном Алексеем во время посадки черешневых деревьев в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Москве, 2013 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев (в центре) и четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов с супругой Галиной на стадионе «Казань Арена» перед началом церемонии открытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, 2013 год
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов на территории палаточного лагеря молодежного форума «Селигер 2013» в Тверской области, 2013 год
© Алексей Ничукин/РИА Новости

Генеральный директор ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» Ян Мадея, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов с супругой Галиной (слева направо) во время представления нового седана Mercedes-Benz S-класса в Гостином Дворе, 2013 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов во время представления нового седана Mercedes-Benz S-класса в Гостином Дворе, 2013 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов (в центре) и мэр Тольятти Сергей Андреев (справа) на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Тольятти, 2013 год
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов раздает посетителям бесплатное мороженое на празднике мороженого в московском ГУМе, 2015 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Гимнаст Алексей Немов и певица Анна Седокова во время празднования Дня мороженого в ГУМе в Москве, 2016 год
© PR-служба ГУМа/ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, главный редактор журнала «Большой спорт» Алексей Немов во время V благотворительного баскетбольного матча, организованного фондом «Шаг вместе», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском, 2017 год
© РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Немов на ежегодной выставке достижений сельского хозяйства в ГУМе Москвы, 2019 год
© Global Look Press
Гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов во время посадки черешневых деревьев на территории фабрики мануфактура Bosco в рамках субботника компании Bosco di Ciliegi в Калуге, 2021 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов на пикнике Bosco Outlet на территории Vnukovo Outlet Village в Москве, 2021 год
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выступает в театрализованном спортивно-гимнастическом шоу «Легенды спорта. Наследие» в Казани, 2025 год
© Максим Богодвид/РИА Новости

Легендарный российский гимнаст с шестилетнего возраста начал заниматься под руководством заслуженного тренера России Евгения Николко. Специалист подготовил множество мастеров спорта и спортсменов первого разряда, но именно Немов стал его главной звездой. Свою первую победу он одержал в 1989 году на молодежном первенстве СССР, а уже пять лет спустя завоевал золото чемпионата мира. Всего Немов пять раз становился победителем ЧМ.

Алексей – 12-кратный призер Олимпиад. Все награды он завоевал на Играх в Атланте и в Сиднее, в общей сложности – четыре золота, два серебра и восемь бронзовых медалей. Ждали от него успехов и в 2004 году в Афинах, однако его выступление на Олимпиаде в Греции омрачилось скандалом: судьи оставили его вне числа призеров, явно занизив оценки. Это вызвало настолько бурное возмущение трибун, что арбитры и технический комитет впервые в истории изменили баллы – впрочем, до медалей их все равно не хватило.

Но своей реакцией Алексей навсегда завоевал сердца поклонников спортивной гимнастики во всем мире. Он вышел к зрителям и несколько минут призывал успокоиться и позволить выступить следующему спортсмену. То, с каким спокойствием и достоинством он принял несправедливую оценку, настолько впечатлило Международный комитет Fair Play, что в 2005 году он получил приз Пьера де Кубертена в номинации «поступок», став единственным российским спортсменом, удостоенным этой награды.