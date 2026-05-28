Гимнастка Борисова не прошла в финал ЧЕ

Российская гимнастка Мария Борисова не смогла выйти в финал в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

В квалификации за упражнение с обручем Мария Борисова набрала 24,650 балла. На данный момент россиянка занимает промежуточное 10-е место. В финал отдельных видов выходят спортсменки из топ-8.

Другая российская гимнастка София Ильтерякова идёт первой в упражнении с обручем, набрав 29,150 балла.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсменки представлены на турнире в флагом и гимном после решения European Gymnastics.