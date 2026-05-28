Россияне выступят на ЧМ по футгольфу в Мексике с флагом и гимном РФ

Президент Ассоциации футгольфа России Виктор Сидоров рассказал «Матч ТВ», что сборная России на чемпионате мира в Мексике будет выступать с национальной символикой, отметив, что цель команды — закрепиться на высоких позициях на международном уровне.

Чемпионат мира проходит с 27 мая по 7 июня в Акапулько. В заявке сборной России 22 спортсмена в индивидуальных и командных соревнованиях. Женская сборная России на групповом этапе сыграет с Японией, Францией и Уругваем, мужская — с командами ЮАР, Норвегии и Уругвая.

— Для нас это дебютный чемпионат мира. Ставим цели закрепиться на высоких позициях, конечно, мечтаем о победе. Собрали боевой состав у женщин, рассчитываем занять высокое место в командных соревнованиях, возможно, получится что‑то зацепить в индивидуальных. У мужской сборной возрастной категории 45+ целью ставим выйти из группы, в индивидуальных соревнованиях — поиграть, набраться опыта.

— Сборная выступает с флагом и гимном?

— Да, наш флаг присутствует на соревнованиях, — сказал Сидоров «Матч ТВ».

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

мужчины, индивидуальные соревнования: Алексей Гатыло, Алексей Гусев, Дмитрий Гусев, Александр Зиновьев, Жереми Пике, Виктор Сидоров и Николай Федяшов;

мужчины, индивидуальные соревнования в возрастной категории 45+: Олег Бушуев, Максим Дыбок, Андрей Рейнов, Алексей Сидоров;

мужчины, индивидуальные соревнования в возрастной категории 55+: Игорь Стуров;

женщины, индивидуальные соревнования: Анастасия Григорьева, Наталия Знаменская, Екатерина Попова и Светлана Селезнева;

мужчины, командные соревнования в возрастной категории 45+: Александр Бобяк, Олег Бушуев, Игорь Коновалов, Андрей Рейнов, Алексей Сидоров, Владимир Янковский;

женщины, командные соревнования: Юлия Бушуева, Анастасия Григорьева, Илария Ермак, Наталия Знаменская, Екатерина Попова и Юлия Сидорова.