Россиянка завоевала первую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике

Российская гимнастка Ксения Савинова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниоров в упражнении с обручем.

За свое выступление спортсменка получила 26,350 балла. Тренеры сборной России оспорили оценку судей, но протест был отклонен. Первое место заняла болгарка Силяна Алекова с результатом 27,100 балла. Бронзу завоевала итальянка Флавия Кассано (25,800).

Эта медаль стала первой для сборной России на нынешнем чемпионате Европы.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.