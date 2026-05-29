Российская спортсменка выиграла золото ЧЕ-2026 по художественной гимнастике среди юниоров

Российская сборная по художественной гимнастике принимает участие в чемпионате Европы (ЧЕ) в Варне, Болгария. Впервые за пять лет на международных соревнованиях был поднят российский флаг и прозвучал гимн страны. Главной героиней среди юниоров стала Яна Заикина из академии «Небесная грация» Алины Кабаевой, завоевавшая золото в упражнениях с лентой. Первую медаль для команды — серебро в обруче — принесла Ксения Савинова, передает ТАСС.

«Меня переполняют эмоции, я безумно счастлива. Как директор академии, я поздравляю всю нашу большую дружную команду с золотой медалью чемпионата Европы нашей воспитанницы Яны Заикиной», — высказалась директор академии Екатерина Дюкова.

По ее словам, Заикина попала в сборную, заняв второе место на первенстве России. Говоря об Алине Кабаевой, она подчеркнула, что та ежедневно работала с девушками. «Снова на международных соревнованиях поднимался наш флаг, звучал наш гимн. Словом, сегодня был исторический момент, которого мы все так долго ждали», — добавила Дюкова.

В финале за золото в упражнении с обручем Савинова уступила болгарке Силяне Алековой (26,350 против 27,100 балла). В чемпионате участвуют 43 страны, что стало рекордом. Церемония открытия прошла с участием оркестра ВМС Болгарии и руководства Европейской федерации гимнастики.

Ранее сообщалось, что всего на соревнованиях в Болгарии выступают 12 россиянок. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Болгарии проходит с 27 по 31 мая 2026 года.