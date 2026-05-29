Журова высказалась о наказании украинки за реакцию на гимн РФ

Европейский гимнастический союз вряд ли накажет украинских спортсменок за негативную публичную реакцию на гимны России и Белоруссии во время церемоний награждения на чемпионате Европы среди юниорок. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в конькобежном спорте депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг София Краинская во время исполнения гимна России в честь победы в упражнениях с лентой Яны Заикиной на чемпионате Европы, на котором впервые за долгое время россиянки выступают под флагом и с гимном, надела наушники и закрыла лицо руками. Другая украинская спортсменка, Варвара Чубарова, во время исполнения гимна Белоруссии в честь победы в упражнениях с мячом Киры Бабкевич также закрыла уши.

"К сожалению, мы должны осознавать, что на Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет также дальше себя вести. Прямых нарушений тут, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала, - сказала Журова. - Либо европейская федерация может что-то ввести в ответ, но вряд ли захочет это делать. Но сама по себе ситуация не очень хорошая в том числе и для самих спортсменов".

"Любая такая демонстрация таких проявлений ничего хорошего спорту не несет. Понимаю, что сами украинские девочки достаточно молодые, и соревнования созданы, чтобы молодежь дружила, мирилась. А тут какое-то поле битвы", - добавила она.

Чемпионат Европы среди юниорок и взрослых спортсменок проходит с 27 по 31 мая в болгарской Варне.