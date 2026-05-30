Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ

Российские спортсменки заняли второе место на чемпионате Европы по художественной гимнастике в групповом многоборье. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Россиянки набрали 53,450 балла. Победу одержали представительницы Испании (57,650 балла), третьими стали израильтянки (53,350).

Также российские гимнастки заняли третье место в командном турнире, набрав 274,650 балла. Столько же набрали израильтянки, но опередили россиянок по дополнительным показателям. Золото завоевали представительницы Болгарии (277,600 балла).

Чемпионат Европы, который проходит в Варне с 27 по 31 мая, стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом своей страны.