Чикунова и Лифинцев завоевали золотые медали на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу в заплыве на 50 м на спине в рамках этапа международных соревнованиях «Маре Нострум» в испанской Барселоне.

Лифинцев выиграл с результатом 24,59 секунды, уставив рекорд местного этапа. Второе место занял американец Квинтин Маккарти (24,84), тройку лучших замкнул Мирослав Кнедла (24,91) из Чехии.

Россиянка Евгения Чикунова выиграла в заплыве на 200 м брассом (2 минуты 23,74 секунды), а россиянин Олег Костин стал вторым на 50 м баттерфляем (23,12 сек).

Этапы «Маре Нострум» завершится 31 мая.