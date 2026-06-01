Кабаева обратилась к российским гимнасткам

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила российскую сборную по художественной гимнастике после завершившегося чемпионата Европы в Болгарии. Ее слова приводит пресс-служба академии «Небесная грация».

«Благодарю тренеров, хореографов, врачей и всех специалистов, которые ежедневно трудятся ради успеха спортсменок. Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться. Уверена, впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости!» — сказала Кабаева.

По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в неофициальном зачете.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.