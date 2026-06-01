Российская гандболистка стала чемпионкой Франции

Российская гандболистка Анна Вяхирева стала чемпионкой Франции в составе «Бреста».

В матче заключительного тура команда разгромила «Самбр Авенуа» со счетом 43:25 и сохранила первую строчку в таблице.

31‑летняя россиянка перешла во французскую команду в 2024 году.

Теперь «Брест» 6 июня сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с венгерским «Дьером». В случае победы команде Вяхиревой 7 июня предстоит сыграть в финале ЛЧ с победителем противостояния «Мец» (Франция) — «Бухарест» (Румыния).

В составе сборной России Вяхирева выигрывала Олимпийские игры 22016 года и завоевала серебро Олимпиады‑2020.