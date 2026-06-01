Российский прыгун в воду извинился за нарушение дисциплины

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Никита Шлейхер извинился перед командой и руководством Федерации водных видов спорта России за дисциплинарное нарушение. Об этом Шлейхер рассказал ТАСС.

Ранее тренерский штаб сборной России принял решение разбить дуэт Шлейхера с Русланом Терновым на время чемпионата страны.

"Решение разделить наш дуэт с Русланом Терновым было принято руководством федерации и тренерским штабом из-за нарушения дисциплины мной и Русланом. Я с уважением отношусь к таким решениям и понимаю, что соблюдение правил в команде важно. Хотел бы принести извинения команде и руководству за нарушения, которые имели место быть", - сказал Шлейхер.

"В будущем, конечно, таких ошибок допускать не буду. Надеюсь, что нам с Русланом еще удастся соревноваться в составе синхрона, и мы сможем нашим дуэтом представить страну на международных турнирах", - добавил собеседник агентства.

Шлейхеру 27 лет, в 2025 году вместе с Терновым он завоевал серебро чемпионата мира в синхронных прыжках с 10 м. В его активе также два золота, четыре серебра и три бронзы чемпионатов Европы в различных дисциплинах.